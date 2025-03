Drei Monate zu früh: Snoop Dogg ist wieder Opa geworden

Die einzige Tochter des Rappers schrieb am Freitag (28. Februar), dass sie und ihr Verlobter Wayne Deuce ihr erstes Kind bekommen haben. «Die Prinzessin» sei bereits nach sechs Monaten gekommen, heisst es darin. «Ich habe geweint und geweint, ich habe verglichen und verglichen und mir die Schuld gegeben, dass ich ihr nicht alles geben konnte, was sie brauchte. Aber egal was passiert, Gott zeigt mir immer wieder, dass ich sein Kind bin!» Die Kleine sei «perfekt», heisst es ausserdem. Zu einem betenden Emoji schreibt Broadus ausserdem: «Danke Gott, dass du mich so weit gebracht hast, trotz der Widrigkeiten, die ständig gegen mich gestellt werden.»