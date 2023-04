Drei neue «Star Wars»-Filme: Das ist bisher bekannt

«Dawn Of The Jedi»

Der erste der drei neuen «Star Wars»-Filme soll US-Medienberichten zufolge «Dawn Of The Jedi» sein. Lucasfilm enthüllte demnach auf der Bühne der «Star Wars Celebration», dass der Film in der Ära vor der alten Republik spielen soll, über 25.000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga. Über den Cast und die Geschichte des Films ist bisher offenbar wenig bekannt, ausser dass er sich um die Ursprünge des Jedi-Ordens und den ersten Jedi drehen soll. Der Film wird von James Mangold (59) inszeniert.