Drei Tage reichen: Taylor Swifts Film dominiert die US-Kinocharts

Taylor Swift (35) regiert nicht nur die Musikcharts, die sie mit ihrem neuen Album «The Life of a Showgirl» anführt. Ihr Kinoevent, das die Veröffentlichung der LP begleitete, räumte ebenfalls ab. «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl» spielte weltweit 46 Millionen US–Dollar ein. Beachtliche Zahlen, wenn man bedenkt, dass der Film nur drei Tage in den Kinos lief, vom 3. bis zum 5. Oktober 2025. Nur Lichtspielhäuser der grössten amerikanischen Kinokette AMC und ihrer internationalen Partner durften das Event zeigen.