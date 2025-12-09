Drei Wochen nach Festnahme: Jeremy O. Harris ist wieder frei

Drei Wochen nach seiner Festnahme wegen des Verdachts, Drogen nach Japan geschmuggelt zu haben, ist Jeremy O. Harris (36) wieder aus der Haft entlassen worden. Wie die «New York Times» berichtet, wurde er am 8. Dezember freigelassen. Der für einen Tony Award nominierte Dramatiker und «Emily in Paris»–Darsteller wurde am 16. November festgenommen, als er von Taiwan nach Okinawa reiste, und anschliessend in Gewahrsam gehalten. Nach Angaben japanischer Zollbeamter entdeckten diese 780 Milligramm Ecstasy in seinem Handgepäck.