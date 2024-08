Dreister Diebstahl: Neues Banksy-Werk wird umgehend geklaut

Der weltbekannte Street–Art–Künstler Banksy hat in dieser Woche bereits vier Werke in der britischen Hauptstadt London bestätigt. Nach einer Ziege am Montag, zwei Elefanten am Dienstag und drei Affen am Mittwoch folgte am heutigen Donnerstag (8. August) die Silhouette eines Wolfs, der den Mond anheulend. Doch nachdem der Künstler sein Werk in den Mittagsstunden auf Instagram bestätigt hatte, war es schon kurz darauf wieder verschwunden. Dreiste Diebe hatten am helllichten Tag zugeschlagen.