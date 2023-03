Dreitägiges TV-Programm zum Deutschlandbesuch von König Charles III.

Am 30. März überträgt der Sender eine Rede von König Charles III. im Deutschen Bundestag live ab 12:00 Uhr. Scherfer und Gäste analysieren seine Worte anschliessend. Um 17:30 Uhr folgt eine Zusammenfassung des Besuchsprogramms in Berlin und Brandenburg in der Sendung «phoenix der tag». Am Freitag, dem 31. März, berichtet der Sender in «phoenix vor ort» vom weiteren Verlauf des Staatsbesuchs in Hamburg, diesmal mit Reporterin Katharina Kühn. Eine Zusammenfassung zeigt der Sender erneut um 17:30 Uhr in «phoenix der tag».