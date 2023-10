Drew Barrymore: Drei Autorinnen lehnen Rückkehr zur Show ab

Tatsächlich ruderte Drew Barrymore angesichts der Kritik nach einer Woche zurück und erklärte in einem Statement auf Instagram, dass sie allen zugehört habe und sich nun dazu entschieden habe, «die Premiere der Show zu unterbrechen, bis der Streik vorbei ist». Sie sei sprachlos und wolle sich bei allen aufrichtig entschuldigen, die sie verletzt habe «und natürlich bei unserem unglaublichen Team, das an der Show arbeitet und sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist».