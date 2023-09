Drew Barrymore entschuldigt sich tränenreich für Talkshow-Comeback

«Ich glaube, ich kann in diesem Moment nichts tun oder sagen, um alles in Ordnung zu bringen», erklärte Drew Barrymore laut «Variety» in einem tränenreichen Instagram–Video, das nicht mehr zu sehen ist. Sie übernehme die volle Verantwortung für ihr Handeln. Die Situation sei «komplex», sagte sie dem Bericht zufolge. «Ich möchte nur, dass jeder weiss, dass es nie meine Absicht gewesen ist, jemanden zu verärgern oder zu verletzen. So bin ich nicht. Ich habe in meinem Leben so viele Höhen und Tiefen durchgemacht und dies gehört dazu.» Sie fügte «Variety» zufolge hinzu: «Ich entschuldige mich zutiefst bei den Autoren, ich entschuldige mich zutiefst bei den Gewerkschaften.»