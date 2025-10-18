Drew Barrymore gewinnt ihren ersten Emmy nach fast 40 Jahren

Ein langer Weg zum Erfolg

Barrymores Emmy–Geschichte begann bereits 1986, als sie im Alter von nur elf Jahren ihre erste Nominierung in der Kategorie «Outstanding Performer in Children's Programming» für «The Adventures of Con Sawyer and Hucklemary Finn» erhielt. Seitdem vergingen 39 Jahre bis zu ihrem jetzigen Sieg. Seit dem Start ihrer eigenen Talkshow im Jahr 2020 wurde «The Drew Barrymore Show» mehrfach sowohl in der Serien– als auch in der Moderations–Kategorie nominiert. Der diesjährige Triumph ist der Höhepunkt dieser Bemühungen.