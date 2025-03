Drew Barrymore ist riesiger Fan von Prinz Harry

Drew Barrymore hat Prinz Harry «schon immer sehr geliebt»

Sie habe Prinz Harry «schon immer sehr geliebt», gesteht Barrymore im Gespräch mit Meghan. «Er hat aussergewöhnliche Dinge durchgemacht», erklärt die Schauspielerin, die «eine gewisse Rebellion» zu schätzen wisse, weil sie auch solch eine Seite an sich habe. Damit spielt sie vermutlich auf die etwas turbulenteren Jugendjahre des Prinzen an. «Ich finde ihn so unglaublich, ich bin so ein riesiger Fan von ihm und kenne ihn nicht einmal [persönlich].» Da kann Meghan nur beipflichten: «Ich habe grosses Glück. Ich bin mit dem witzigsten, süssesten und charmantesten Menschen verheiratet... und er ist ein toller Vater.»