«Ich glaube, die Chance auf eine solche Show hat mich wirklich gepackt», so Barrymore. Zunächst habe sie gedacht, dass sie nicht damit umgehen könne, solange sie nicht «klar» sei. Das hat sich allerdings als Irrglaube entpuppt. Auch ihre langjährige Freundin und Kollegin Diaz sei eng an ihrer Seite gewesen. Barrymore und Diaz lernten sich bereits als Jugendliche in einem Café kennen und sind seitdem eng befreundet.