Drew Barrymore: Sie griff nach der Scheidung zum Alkohol

Mit Alkohol «Schmerz betäubt»

In ihrer Verzweiflung griff Drew Barrymore zur Flasche. «Ich habe nur versucht, den Schmerz zu betäuben und mich gut zu fühlen - und das hat der Alkohol bei mir geschafft», sagte sie. Der ehemalige Kinderstar («E.T.»), der schon früh mit Drogen und Alkohol in Berührung kam, sah Anzeichen eines Rückfalls. «Die Sache mit dem Trinken war für mich eine Konstante, wie ‹Du kannst dich nicht ändern. Du bist schwach und unfähig, das zu tun, was für dich am besten ist›», gestand sie. «Du denkst ständig, dass du diese Sache in den Griff bekommst, und es wird immer schlimmer mit dir.»