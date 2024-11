Drew Barrymore und Adam Sandler: Ihre Kinder schauten «50 erste Dates»

«Warum schaut ihr euch das an?», habe Drew Barrymore die Mädchen gefragt, «habt ihr noch nicht genug von mir und deinem Vater?» Die Kinder haben glücklich gewirkt, als sie ihre Eltern zusammen auf dem Bildschirm gesehen haben, erzählte die Schauspielerin. «Es war so süss und wunderbar», sagte sie über den Moment. «Deine Kinder lehnen so viele Dinge an dir ab», so Barrymore weiter, wenn sie einmal etwas akzeptieren, was sie gemacht hat, denke sie «Oh, wie fantastisch».