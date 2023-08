Anfang des Jahres begeisterte die deutsche Cop–Serie «Drift – Partners in Crime» mit Ken Duken (44), Mona Pirzad (39) und Fabian Busch (47) in den Hauptrollen auf Sky. Nun kehrt die rasante Actionserie mit der zweiten Staffel zurück. Die führt das ungleiche Brüderduo Ali (Duken) und Leo Zeller (Busch) tiefer hinein in die kriminelle Unterwelt Münchens. Die fünf neuen Episoden aus Staffel zwei starten am 1. September auf Sky und dessen Streamingdienst Wow. Der rund anderthalbminütige, actiongeladene offizielle Trailer liefert einen Vorgeschmack.