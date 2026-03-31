«Dringende OP notwendig»: Nächster Eingriff bei Ekaterina Leonova

Die Laborergebnisse zeigten ihr später, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. «Dieses Muttermal hat sich mittlerweile entwickelt», teilte sie in einem weiteren Beitrag mit. Sei es früher noch gutartig gewesen, sei es «gerade im hellgrauen Bereich auf dem Weg zur schwarzen Zone (bösartig)». Angesichts des Befunds zeigte sie sich dankbar dafür, dass ihr Arzt sie von der Entfernung überzeugt habe. An ihre Follower richtete sie sich den Appell, Hautveränderungen ernst zu nehmen und Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen. «Vorsorge kann Leben retten», schrieb sie.