Dritte Hochzeit: «GZSZ»-Star Felix von Jascheroff hat Ja gesagt

Kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp im Januar 2024 hielt der Schauspieler mit der Verlobung eine Überraschung für seine Freundin parat: Er machte ihr in winterlicher Traumkulisse einen Heiratsantrag, wie das Paar gemeinsam via Instagram mitteilte. Zu einem Foto, auf dem seine jetzige Ehefrau stolz den Verlobungsring in die Kamera zeigt, schrieb sie: «Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt.» Laut angegebenem Datum ging der TV–Star am 23. Dezember 2023 auf ein Knie. Mit der Fitness–Influencerin ist von Jascheroff seit 2020 zusammen.