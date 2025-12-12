Dritte Hochzeit: «GZSZ»-Star Felix von Jascheroff hat Ja gesagt

Schauspieler Felix von Jascheroff (43) hat in einem Instagram–Post seine Hochzeit mit Partnerin Alexandra Sophie verkündet. «Finally Mr & Mrs», schrieb er zu einem Foto, das das Paar offenbar bei der Trauung zeigt. Ein Hochzeitsstrauss und der Ehering der Braut sind darauf deutlich zu sehen.
Schnell sammelten sich die Glückwünsche unter dem Posting, unter anderem von Felix von Jascheroffs «GZSZ»–Kolleginnen Nina Ensmann, Olivia Marei oder Chryssanthi Kavazi. Für den Darsteller in der beliebten RTL–Daily hat sein Instagram–Post aber auch einen bitteren Beigeschmack.
Frohe Botschaft vorweggenommen
Berichte über seine angebliche geheime Hochzeit hatte es bereits am Donnerstag gegeben. «Ich finde es immer schade, dass es uns nicht selber überlassen wird, wann wir was euch mitteilen», äusserte sich von Jascheroff am Freitag dazu kritisch in einer Instagram–Story. «Wir hatten etwas Schönes vorbereitet für euch, wir haben tolle Bilder gemacht und hätten euch das schon erzählt, dass wir uns vor Weihnachten vorab beschenkt haben.»
Er habe Leuten sein Vertrauen geschenkt und ihnen erklärt, dass das Paar die Hochzeit erst einmal nicht an die grosse Glocke hängen möchte. «Dass Leute dann da Profit daraus schlagen und an die Presse gehen... Es ist doch unsere Entscheidung, das erst einmal klein zu halten.» Trotzdem sei das Paar happy und «wir geniessen das auch», betont der Schauspieler über den neuen Lebensabschnitt. Der zweite Teil der Hochzeit soll nächstes Jahr folgen.
Kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp im Januar 2024 hielt der Schauspieler mit der Verlobung eine Überraschung für seine Freundin parat: Er machte ihr in winterlicher Traumkulisse einen Heiratsantrag, wie das Paar gemeinsam via Instagram mitteilte. Zu einem Foto, auf dem seine jetzige Ehefrau stolz den Verlobungsring in die Kamera zeigt, schrieb sie: «Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt.» Laut angegebenem Datum ging der TV–Star am 23. Dezember 2023 auf ein Knie. Mit der Fitness–Influencerin ist von Jascheroff seit 2020 zusammen.
Für den «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Schauspieler ist es die dritte Ehe. Von 2007 bis 2009 war er bereits mit seiner Ex–«GZSZ»–Kollegin Franziska Dilger (48) verheiratet, gemeinsam haben sie eine Tochter. 2017 ging er dann mit Architektin Bianca Bos den Bund der Ehe ein, ehe 2020 Schluss war. Der «Gala» sagte sie damals zum Ehe–Aus: «Es hat nicht funktioniert. Wir haben gekämpft und es noch eine Weile probiert, aber Anfang März habe ich schweren Herzens unsere Ehe beendet. Ich liebe Felix, aber nicht mehr als Partner.»