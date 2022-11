Dritte Staffel «Star Trek: Picard»: Deutsches Startdatum steht fest

Diese Stars sind in der letzten Staffel dabei

Auch in der letzten Staffel von «Star Trek: Picard» schlüpft Schauspieler Patrick Stewart (82) in seine legendäre Rolle Jean-Luc Picard. Hauptrollen übernehmen auch LeVar Burton (65, Geordi La Forge), Michael Dorn (69, Worf), Jonathan Frakes (70, William T. Riker), Gates McFadden (73, Beverly Crusher), Marina Sirtis (67, Deanna Troi), Brent Spiner (73, Data), Jeri Ryan (54, Seven of Nine) und Michelle Hurd (55, Raffaela «Raffi» Musiker).