Dritter «Checker Tobi»-Film: Gewohnt gute Familien-Kinokost

Ergänzt werden die realen Bilder in Simms Kinodebüt mit netten Effekten à la «Minecraft» und mit informativen und amüsanten Animationen mithilfe von Knete. Auch Drohnenaufnahmen kommen zum Einsatz. Das mag auch ein wenig darüber hinwegtäuschen, dass die Reise diesmal nicht so weit, die Abenteuer manchmal nicht ganz so gefährlich und die besuchten Orte vielleicht nicht ganz so beeindruckend sind wie in den ersten beiden Kinofilmen. Aber trotzdem bietet der Streifen das, wofür Checker Tobi mittlerweile steht: Gewohnt gute und lehrreiche Unterhaltung, zu deren Kinobesuch die Kinder ihre Eltern nicht zwingen müssen, im Gegenteil. Und wer sich mehr Action und mehr von Marina gewünscht hätte, kann sich schon auf Kinofilm 4 freuen – geplant ist der angeblich für Ende 2027, das Thema soll Feuer sein und Checkerin Marina einen deutlich grösseren Anteil daran haben.