Dritter Todestag von Chadwick Boseman: Lupita Nyong'o ehrt «Black Panther»

Drei Jahre ist es nun schon her, dass der aufstrebende Hollywood–Schauspieler und Marvel–Star Chadwick Boseman den Kampf gegen seine Darmkrebserkrankung verlor. Zu Ehren des «Black Panther»–Darstellers, der am 28. August 2020 mit nur 43 Jahren verstarb, veröffentlichte Co–Star Lupita Nyong'o (40) eine liebevolle Botschaft an Boseman und all seine Fans.