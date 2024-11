Drogen für Liam Payne beschafft? Ein Angeklagter bricht sein Schweigen

Der 24–Jährige sagte, er habe den Sänger einige Tage zuvor in einem Restaurant kennengelernt, in dem er arbeitete. «Ich habe Leute sagen hören, er hätte Drogen genommen, aber die Wahrheit ist, dass er, als er in das Restaurant kam, in dem ich arbeitete, bereits unter der Wirkung von Drogen stand und eigentlich nichts gegessen hat. Es gab einen Moment, in dem er auf mich zukam und mich nach meinen Kontaktdaten fragte. Ich gab ihm ein Instagram–Konto und danach schickte er mir Nachrichten, weil er Drogen nehmen wollte, obwohl er bereits Betäubungsmittel konsumiert hatte.» Im Interview vor der «Telefe Noticias»–Kamera erzählte er weiter, dass sie sich am 2. Oktober in einem anderen Hotel trafen, in dem Payne zunächst untergebracht war. «Wir trafen uns dort und er zeigte mir einige der Musikstücke, die er herausbringen wollte. Während ich in seinem Zimmer war, tranken wir ein paar Whiskys.»