Drogenbeichte: Hollywoodstar George Clooney und das Kokain

Phasenweise trank George Clooney täglich

Der Schauspieler sei in der Vergangenheit ausserdem dem Alkohol zu stark zugeneigt gewesen. Es habe Phasen in seinem Leben gegeben, in denen er jeden Abend angetrunken gewesen sei. Er sei aber «niemals aufgewacht und habe getrunken». Im Jahr 2012, als er noch nicht mit seiner heutigen Ehefrau verheiratet war, erzählte Clooney dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter»: «Ich trinke manchmal zu viel.» Es habe Zeiten gegeben, «in denen es nicht mehr nur Spass machte, sondern auch dazu führte, dass ich ohne jeden Grund spät nachts trinken musste».