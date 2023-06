Drogeriekette verkauft Rammstein-Parfüm nicht mehr online

Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, werden besondere Auflagen für Konzerte der Band zwischen dem 7. und 11. Juni in München gefordert - unter anderem eine Überprüfung durch das Kreisverwaltungsreferat, bei der untersucht werden soll, «ob und bei welchen Konzerten als Auflage eine sogenannte Reihe Zero [Anm. d. Red.: ein abgetrennter Bereich vor der Bühne] aus Sicherheitsgründen zu untersagen» sei. Und ob «Safe Spaces» für Fans eingerichtet werden können. Laut «Bild»-Zeitung kam es am heutigen Montagnachmittag in dieser Frage zu einer kurzfristigen Entscheidung. Ein Pressesprecher des Olympiapark München teilte demnach offiziell mit: «Es wird keine Row Zero und keine After-Show-Partys geben. Das haben Veranstalter und Band entschieden.»