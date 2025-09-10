Drohnenangriff auf Polen: Anna Heiser reagiert geschockt

Gerald Heiser zeigt entspannte Seite

Während Anna Heiser die weltpolitische Lage beschäftigt, gibt ihr Ehemann Gerald Heiser (40) ein deutlich entspannteres Update zu ihrem neuen Leben in Polen. «Fazit nach erster Woche. Auch sehr schön hier», postete er am Tag vor dem Drohnenangriff auf Instagram zu mehreren Bildern und Videoaufnahmen aus den vergangenen Tagen mit seiner Familie.