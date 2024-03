Droht das Karriere-Aus? Jochen Busse leidet unter Migräne-Anfälle

Jochen Busse muss Zukunft «ernsthaft besprechen»

Für den Schauspieler sei dies «eine furchtbare Katastrophe». In der Zeit des Ausfalls «fallen mir die Worte nicht ein. Ich will Panzer sagen, sage aber Himmelsleiter. Eine Selbstquälerei sondergleichen.» Busse macht sich deshalb Gedanken über seine berufliche Zukunft. «Wenn es nicht mehr klappt, weil das Hirn nicht mitmacht, ist das eine Quälerei», betont er im «Bild»–Gespräch. Dann müsse man aufhören, was er derzeit überlege.« Das Gastspiel in München, das bis 7. April läuft, will Busse jedoch »auf jeden Fall zu Ende spielen«. An der Hamburger Komödie Winterhuder Fährhaus geht es von Mai bis Juli weiter, danach müsse er »die Zukunft sehr ernsthaft besprechen".