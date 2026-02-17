Druck auf Ex-Prinz Andrew steigt: Wann schalten sich die Behörden ein?

Wer ermittelt gegen Andrew?

Die Frage ist nicht mehr, ob ermittelt wird, sondern wie schnell die Behörden zugreifen. In den britischen Medien wird bereits spekuliert, ob die Polizei bald für eine offizielle Befragung an Andrews Tür in Sandringham klopfen wird. König Charles III. soll laut Palastkreisen signalisiert haben, dass er die Arbeit der Polizei unterstützen werde. Für Andrew, der bereits alle militärischen Titel und königlichen Schirmherrschaften verloren hat, könnte dies der endgültige Fall sein.