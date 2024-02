Drückte Alec Baldwin doch ab? Waffenexperte zweifelt seine Aussage an

Im derzeit laufenden Prozess gegen «Rust»–Waffenmeisterin Hannah Gutierrez–Reed (24) demonstrierte der Schusswaffenexperte Lucien Haag laut Medienberichten im Gerichtssaal in Santa Fe, New Mexico, die Funktionsweise eines Colt–Revolvers mit Einfachwirkung, wie ihn Baldwin in der Hand hielt. Zudem zeigte er die Sicherheitsmechanismen, die verhindern sollen, dass Munition verschossen wird, wenn der Abzug nicht gedrückt wird.