Dschungel-Legende Georgina Fleur: «Werde wieder mehr zu sehen sein»

War das Ihre grösste Herausforderung der Show?

Georgina Fleur: Am allerschlimmsten für mich war es, meine Tochter so lange nicht sehen zu können. Wir waren noch nie so lange getrennt gewesen und ich habe sie ständig vermisst. Deshalb war ich auch so emotional die ganze Zeit. Nach dem Sieg habe ich mich sofort in den Flieger gesetzt und bin zu ihr geflogen. Sie wieder in die Arme schliessen zu können, war das schönste.