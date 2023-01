Kader Loths TV-Karriere

Deutschlandweite Bekanntheit erlangte Kader Loth mit ihrer Teilnahme an «Big Brother» (2004). Etwas mehr als drei Wochen war sie dort, bis die Zuschauer sie rauswählten. Danach war sie in beinahe allen Trash-Formaten zu sehen. Nach «TV total» und einigen Auftritten in Sat.1-Sendungen folgte ihre legendäre Teilnahme am Reality-Format «Die Alm» (2004). Nach drei Wochen wurde die Reality-Queen zur «Alm-Königin» gekürt. Das gleiche Konzept, nur eine andere Kulisse, gab es für das Model dann im Jahr darauf, mit der ProSieben-Show «Die Burg».