Dschungel-Star Twenty4Tim stürmt zum vierten Mal die Spitze der Charts

«Mittelfinger an die Hater»

Mit seinen Internet–Auftritten sprengt er jegliche Rahmen, Regeln und Geschlechter–Grenzen. Der Kölner steht nach eigener Aussage für Werte wie Selbstliebe und einen positiven Blick auf das Leben. Was ihn bei seinen Fans so beliebt macht, ruft aber auch immer wieder Gegenwind hervor. Tim ist Hass und Hetze gegen ihn gewohnt. Mit «I don't care» richtet er sich, begleitet von tanzbaren Pop–Beats, direkt und unmissverständlich an beide Lager. Während es in einer Zeile heisst «Meine Fans sind Nitro, ich bin Glycerin», zeigt er seinen «Hatern» textlich den «Mittelfinger». Alles getreu seinem Motto: «Rotzfrech, well dressed, aber Liebe im Gepäck.»