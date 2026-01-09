Dschungel-Zoff: Nicole Belstler-Boettcher schiesst gegen Gil Ofarim

Blaues Auge vor dem Abflug

Für Belstler–Boettcher selbst lief die Vorbereitung auf das Abenteuer ihres Lebens derweil nicht ganz reibungslos. In einer Instagram–Story berichtet die 62–Jährige von einem schmerzhaften Missgeschick: «Ich bin im Dunkeln über meinen Hund gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geknallt.» Das Ergebnis: ein blaues Auge kurz vor dem Abflug nach Australien: «Ich verletze mich schon, bevor ich überhaupt im Dschungel bin. Na, das wird ja was!» In der Bildunterschrift bezeichnet sie sich selbst als «der grösste Schussel der Welt». Ihren Fans gibt sie jedoch Entwarnung – das geschwollene Auge bereite ihr keine Schmerzen.