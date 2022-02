Dschungelcamp 2022: Diese Prüfungen stehen im Finale an

Was müssen die Promis machen?

Pavlovic tritt zur «Athos»-Prüfung an. Er muss zehn Minuten festgeschnallt in einem grossen Stern aushalten und bekommt dabei Gesellschaft von allerlei Getier. «Ich habe mich so auf die Prüfung gefreut, aber bisschen Angst habe ich jetzt schon», erklärt der ehemalige «Bachelorette»-Kandidat laut einer Mitteilung. Kattia Vides (33) bekam es in der zwölften Staffel mit dieser Aufgabe zu tun.