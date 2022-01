News

Dschungelcamp 2022: Ekel-Prüfung und erste Spannungen im Camp

Das RTL-Dschungelcamp startete am Freitagabend in die 15. Staffel. Gleich zu Beginn mussten die Promis in die erste Ekel-Prüfung - und im Camp liessen die Reibereien nicht lange auf sich warten.