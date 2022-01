Dschungelcamp 2022: Südafrika lockt nicht nur mit den «Big Five»

Schutz der Dschungelcamper

Vor denen sind viele nicht ungefährlich, weswegen die IBES-Teilnehmer wie Designer Harald Glööckler (56) geschützt werden müssen. Seit 2015 findet das australische Dschungelcamp-Pendant «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!» in der Location statt und ein spezielles Team schützte dort die Promis unter anderem vor «Leoparden, Hyänen, Flusspferden, mehreren tödlichen Schlangenarten, Skorpionen und Spinnen», heisst es in einem Bericht der australischen News-Website «news.com.au».