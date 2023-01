Dschungelcamp 2023: Alle Infos zum Auftakt

Sendetermine und Moderationsduo

Die Auftaktfolge wird ab 21:30 Uhr zu sehen sein, danach wird täglich eine Sendung aus Australien folgen. Bis auf die Freitage, an denen die Show ab 21:30 Uhr gezeigt wird, wird sie an den anderen Tagen jeweils ab 22:15 Uhr gesendet. Insgesamt sind 18 Dschungelcamp-Folgen angekündigt. Nach dem Finale (17. Folge, Sonntag, 29. Januar 2023 - 22:15 Uhr) folgt am Montag, den 30. Januar (18. Folge, 20:15 Uhr) die Reunion der Dschungelstars bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das grosse Wiedersehen». In «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach» (erstmalig Freitag, 13. Januar, 23:45 Uhr bei RTL) erfolgt täglich die Nachbearbeitung der Dschungelcamp-Folge mit Angela Finger-Erben (42) und Olivia Jones (53).