Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neuen Staffel «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» kommen nach und nach am Flughafen im australischen Brisbane an. Für drei von ihnen begann das Reality-TV-Abenteuer gleich mit einer unschönen Überraschung. Denn die Koffer von Designerin Claudia Effenberg (57), «DSDS»-Sänger und «Checker vom Neckar» Cosimo Citiolo (41) sowie Reality-Star und Trash-Queen Cecilia Asoro (26) sind nicht mit ihnen am Zielflughafen angekommen. Laut RTL wurden sie «wohl versehentlich von der Fluggesellschaft verlegt».