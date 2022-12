Dschungelcamp 2023: Dann steigt das Finale

Die 16. Staffel startet am Freitag, den 13. Januar, um 21:30 Uhr bei RTL (auch via RTL+). Die Fans können sich zudem darauf freuen, dass es 2023 eine Liveshow mehr geben wird. Somit wird am Sonntag, den 29. Januar, im grossen Finale der Nachfolger oder die Nachfolgerin des amtierenden Dschungelkönigs Filip Pavlović (28) ernannt. Am Montag, den 30. Januar, folgt dann die Reunion der Dschungelstars bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das grosse Wiedersehen».