Dschungelcamp 2024: Cora Schumachers Panikattacke in voller Länge

Darum verliess Cora Schumacher das Dschungelcamp

Endlos lange kann RTL die Dschungel–Fans jedoch nicht hinhalten, und so gibt es früher oder später die entscheidenden Szenen mit Cora Schumacher zu sehen. Die 47–Jährige scheint in der Nacht eine Art Panikattacke zu bekommen. Gegenüber Mike Heiter klagt sie zunächst über den Rauch des Dschungel–Lagerfeuers. «Ich halt das nicht mehr aus mit dem Qualm und alles, ich möcht' nach Hause. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will eigentlich sofort raus jetzt», so die sichtlich leidende Schumacher.