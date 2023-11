Dschungelcamp 2024: Ist Felix von Jascheroff als Kandidat dabei?

In Fernsehshows ist Felix von Jascheroff kein unbeschriebenes Blatt. So nahm er bereits an der Tanzshow «Stepping Out» und bei einem Promispecial von «Das grosse Backen» teil. 2022 versteckte er sich bei «The Masked Singer» unter der Maske der Schwarzen Mamba. In der vierten Folge wurde er demaskiert.