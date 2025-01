Dschungelcamp 2025: Alle Promis sind schon in der Wildnis

In zwei Gruppen in den Dschungel

Dem vorprogrammierten Lagerkoller stellen sich in diesem Jahr zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die wieder ein breites Spektrum abdecken. Bereits am gestrigen Mittwoch hatten sich dem Sender zufolge Sportkommentator Jörg Dahlmann (66), Schlagersängerin Anna–Carina Woitschack (32), Reality–Star Sam Dylan (33) sowie Alessia Herren (23), Edith Stehfest (29) und Maurice Dziwak (26) aufgemacht. Der Sender teasert einen «sehr hohen Umweg» auf dem Weg ins Camp an.