Dschungelcamp 2026: Diese zwölf Stars sind dabei

Schauspieler und Reality–Veteranen

Wie der Sender am Freitagmorgen weiter bekanntgab, stellen sich insgesamt gleich mehrere Schauspieler dem Abenteuer. Stephen Dürr (51), einst ebenfalls bei «GZSZ» zu sehen, und Hardy Krüger (57) sowie Nicole Belstler–Boettcher (62), vielen noch als Sandra Maiwald aus der «Lindenstrasse» bekannt, mischt mit. Dass Mirja du Mont (49), bekannt aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», das TV–Studio gegen die Hängematte unterm Sternenzelt tauscht, war bereits bekannt.