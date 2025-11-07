Dschungelcamp 2026: Ist auch Mirja du Mont bei dabei?

Diese Stars sollen ebenfalls dabei sein

Erst vor wenigen Tagen hatte ebenfalls die Tageszeitung berichtet, dass auch Sänger Vincent Gross (29) dabei sein soll, wenn es nach den Köpfen hinter «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gehe. Auch diese mögliche Personalie wurde vom Sender nicht offiziell bestätigt. Sollte er in den TV–Dschungel gehen, könnte er sich Tipps von einer guten Freundin einholen. Mit der Sängerin Anna–Carina Woitschack (33) hat er – ebenso wie du Mont – an «Die Verräter» teilgenommen. Woitschack war Anfang dieses Jahres im Dschungelcamp.