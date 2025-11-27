Dschungelcamp 2026: Wagen diese Promis den Trip nach Australien?

Gil Ofarim soll in den Dschungel ziehen

Musiker Gil Ofarim (43) soll in der 19. Staffel der RTL–Sendung dabei sein. Schon im August hatte die «Bild» von einer angeblichen Teilnahme des Sängers berichtet. 2021 hatte er sich mit Antisemitismus–Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Vor Gericht gestand er später, den Vorfall erfunden zu haben, und entschuldigte sich.