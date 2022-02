Dschungelcamp: Anouschka Renzi zeigt ihre emotionale Seite

Daniel Hartwich (43) und Sonja Zietlow (53) meldeten sich am Mittwochabend aus Südafrika am «bisher heissesten Tag der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel», wie die Moderatoren berichteten. Doch nicht nur das Klima machte den Kandidatinnen und Kandidaten von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (auch via RTL+) zu schaffen. Eine Ekel-Prüfung wartete auf zwei Camper und eine Camperin sprach offen über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater in der Vergangenheit.