Dschungelcamp: Ariel fliegt überraschend vor dem Halbfinale raus

Kurz vor dem Ende von Tag 15 entscheidet sich natürlich noch, von wem sich die Dschungelcamper vor dem Halbfinale am Samstag aus der Show verabschieden muss. Am Ende steht es im Viertelfinale Spitz auf Knopf zwischen Simone und Ariel, die beide die wenigsten Anrufe erhielte. Doch die Zuschauer haben schlussendlich entschieden: Ariel muss das Camp völlig überraschend verlassen. Für sie ist nach ereignisreichen Tagen die Reise im Dschungelcamp zu Ende. «Ich bin unter Schock», sagte auch Ariel selbst wenige Minuten nach der Entscheidung. Wer ins grosse Finale am Sonntag einziehen wird, entscheidet sich am 7. Februar wieder zur Primetime ab 20:15 Uhr bei RTL und RTL+.