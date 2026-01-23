Dschungelcamp: Das halten Sonja Zietlow und Jan Köppen von den Stars

Dschungelcamp–Stars: Von «süss» über «unsicher» bis «tough»

In der Auftakt–Episode der 19. Staffel werden die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag einen ersten Eindruck von den Stars bekommen, die sich 2026 durch den Dschungel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» kämpfen. In Zietlows Wahrnehmung war Simone Ballack (49) bei einem ersten Treffen «irgendwie total süss». Köppen glaubt, dass sie als Kandidatin «am wenigsten weiss, [...] auf was sie sich eingelassen hat». Die Schauspielerin Nicole Belstler–Boettcher (62) habe unterdessen vergessen, sich zu waschen, bevor es in den TV–Dschungel ging. «Der ist sehr viel so ein bisschen egal, glaube ich», merkt der Moderator an.