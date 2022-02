Dschungelcamp: «Das Nachspiel» eskaliert - Tränen bei Sonja Zietlow

Emotionaler Abschied von Daniel Hartwich

Zu guter Letzt nahm «Das Nachspiel» noch ein emotionales Ende. Es war die letzte Dschungelshow für und mit Daniel Hartwich (43). Anfang Februar wurde öffentlich bekannt, dass die 15. auch seine letzte Staffel war. Seit 2013 stand er mit Sonja Zietlow (53) für das Format vor der Kamera. Der Abschied von Hartwich sorgte bei der sonst so humorvollen und gut gelaunten Moderatorin für Tränen. «Mein allergrösster Dank geht an Sonja, die es mir 2013 - obwohl es so schwer war - so leicht gemacht hat. Es war eine irre Zeit, es war ein irres Abenteuer. Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich das lieber gemacht hätte», so die letzten Worte von Hartwich. «Was anderes als meine Tränen brauch ich nicht zu sagen. Danke für neun unvergessliche Jahre», sagte die sichtlich gerührte Zietlow, ehe sie ihren Kollegen in die Arme nahm.