Dschungelcamp: Das «Versace-Hotel» hat einen neuen Namen

Diese Nachricht ist für Hardcore–Dschungelfans wohl so verdaulich wie ein Truthahn–Hoden. Kurz vor Beginn der 17. Staffel des Erfolgsformats (ab Freitag, 19. Januar, täglich bei RTL oder jederzeit bei RTL+) informiert der Sender über eine unerwartete Namensänderung. Der Name des legendären «Versace–Hotels» ist Geschichte! Stattdessen müssen sich Freunde des täglich verfilmten Lagerkollers ab dieser Staffel an einen echten Zungenbrecher gewöhnen. Oder doch nicht?