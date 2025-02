Dschungelcamp: Das war es für Anna-Carina Woitschack

Vom «Löwen» zum «Schisser»

In der Dschungelprüfung soll sich Dziwak mit Lilly Becker (48) behaupten. «Ich bin auch ein kleiner Schisser», deutet er vor der Challenge noch an – was dann aber folgt, hat wohl kaum jemand erwartet. Mit Becker jeweils in einem Tank eingesperrt, der sich mit Wasser füllt, beginnt der «Löwe» wie am Spiess nach seiner «Lilly» zu schreien. «Lilly, ich will nicht mehr», brüllt er. Oder auch: «Lilly, ich kann nicht.» Und: «Lilly, bitte. Ich hab Angst.» Die ist irgendwann so perplex, dass sie wie auch das Moderatorenduo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) lachen muss.