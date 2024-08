Dschungelcamp: David Ortega muss als Erster gehen

Tränen bei Thorsten Legat

Noch absolut in der Blüte seines Lebens steht dafür Eric «Maschine» Stehfest. Weil er es zuletzt so gut gemacht hatte, durfte der «GZSZ»–Star gleich noch mal zur Dschungelprüfung. Vorher musste Legat aber noch ein wenig Frust loswerden. Dass Hanka sich nicht freiwillig zur Prüfung gemeldet hatte, machte den Ex–Sportler wütend. «Im Prinzip sind das Leute, die dir das Messer in den Rücken stechen», fluchte er. Zu viel für die sensible Hanka. Unter Tränen stellte sie klar, dass sie Angst vor den Prüfungen habe, dass sie sich nicht beweisen wolle, dass sie eigentlich raus wolle, aber das Geld brauche. Bei der anschliessenden Versöhnung fand selbst Legat seine empathische Seite und weinte, als ihm klar wurde: «Die können nicht alle Leistung abrufen. Manchmal hasse ich mich selber dafür. Weil ich mein ganzes Leben nur gedrillt worden bin.»